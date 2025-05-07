ПОЛИТИКА
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В университетах Франции запретят хиджаб?
Глава МВД призвал ввести запрет на хиджабы во французских вузах — вслед за введенными в последние годы ограничениями для школ
В университетах Франции запретят хиджаб?
/ AFP
7 мая 2025 г.

Брюно Ретайо заявил о намерении ввести запрет на ношение хиджаба в вузах, что станет очередным шагом в ряду ограничений исламской одежды во Франции. В интервью телеканалу RMC он объяснил инициативу борьбой с «исламизмом, не совместимым с традиционной верой мусульман».

«Это форма исламизма, которая, по моему мнению, принижает женщин. Я бы хотел, чтобы этот запрет был введен», — сказал министр, подчеркнув, что его слова не направлены против мусульман как таковых, а касаются именно «политического ислама».

С 2004 года хиджаб запрещен в начальных и средних школах, но университеты оставались вне действия этих норм. В 2010-м Франция полностью запретила ношение никаба в общественных местах, а с 2023 года учащимся школ также запрещено носить абайю.

В феврале французский Сенат одобрил законопроект о запрете хиджаба на спортивных соревнованиях, что вызвало критику со стороны правозащитников и многочисленной мусульманской общины страны.

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