Брюно Ретайо заявил о намерении ввести запрет на ношение хиджаба в вузах, что станет очередным шагом в ряду ограничений исламской одежды во Франции. В интервью телеканалу RMC он объяснил инициативу борьбой с «исламизмом, не совместимым с традиционной верой мусульман».

«Это форма исламизма, которая, по моему мнению, принижает женщин. Я бы хотел, чтобы этот запрет был введен», — сказал министр, подчеркнув, что его слова не направлены против мусульман как таковых, а касаются именно «политического ислама».

С 2004 года хиджаб запрещен в начальных и средних школах, но университеты оставались вне действия этих норм. В 2010-м Франция полностью запретила ношение никаба в общественных местах, а с 2023 года учащимся школ также запрещено носить абайю.

В феврале французский Сенат одобрил законопроект о запрете хиджаба на спортивных соревнованиях, что вызвало критику со стороны правозащитников и многочисленной мусульманской общины страны.