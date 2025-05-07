ПОЛИТИКА
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Канцлер Германии одернул Вашингтон
Фридрих Мерц потребовал от США прекратить вмешательство во внутреннюю политику ФРГ и распространение «абсурдных взглядов» на немецкую действительность
Канцлер Германии одернул Вашингтон
Фридрих Мерц / Reuters
7 мая 2025 г.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в среду предостерег США от вмешательства во внутриполитические дела своей страны. Резкое заявление лидера ФРГ было сделано накануне телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом.

«Я хотел бы решительно призвать американское правительство позволить внутренней политике Германии оставаться внутренней политикой и в значительной степени не вмешиваться в эти партийные соображения», - заявил Мерц в интервью общественному телеканалу ZDF.

Канцлер подчеркнул, что правительство США должно «оставаться в стороне» от немецкой внутренней политики. Он также сообщил о запланированном на четверг телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц добавил, что еще лично не знаком с Трампом, но планирует поговорить с ним «открыто». Канцлер подчеркнул, что сам он никогда «не вмешивался в американскую предвыборную кампанию и не занимал одностороннюю позицию».

Немецкий лидер обвинил американское правительство в распространении «абсурдных взглядов на Федеративную Республику Германия». На вопрос о поддержке США крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) он ответил: «У меня всегда было впечатление, что Америка может различать экстремистские партии и партии политического центра».

Представители правительства США неоднократно и агрессивно поддерживали АдГ во время предвыборной кампании, а доверенное лицо Трампа Илон Маск даже взял интервью у лидера АдГ Алисы Вайдель. Совсем недавно Белый дом резко раскритиковал правительство Германии за классификацию АдГ как правоэкстремистской партии.

Заявление Мерца стало отражением растущей напряженности в германо-американских отношениях в связи с предполагаемым вмешательством Вашингтона во внутреннюю политику ФРГ и открытой поддержки ультраправых, которых немецкие спецслужбы считают угрозой конституционному строю страны.

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