Авиаудары Индии по территории Пакистана после теракта в Кашмире вызвали волну международной тревоги. По заявлению представителя пакистанской армии, в результате ночных ракетных ударов погибли 26 человек, включая ребенка, еще 46 получили ранения.

Правительство Индии заявило, что в ходе операции под названием «Операция Синдур» было поражено девять невоенных объектов. Нью-Дели утверждает, что якобы нанес удары по «‎тренировочным базам террористов‎», причастных к нападению в Пахалгаме 22 апреля — тогда погибли 26 человек, включая гражданина Непала. Пакистан опроверг заявления Индии, заявив, что ни один из объектов не был лагерем боевиков.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что «лживый враг совершил трусливые атаки», и что его страна нанесет ответный удар.

Вот как мир отреагировал на обострение между Индией и Пакистаном.

США

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «позором» и выразил надежду на быстрое завершение конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность сдержанности и заявил, что Вашингтон поддерживает связь с лидерами обеих стран.

Турция

Министерство иностранных дел Турции заявило, что индийские удары угрожают перерасти в полномасштабную войну. Анкара осудила «провокационные действия» и атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, выразив поддержку призыву Пакистана к расследованию теракта 22 апреля.

ООН, Россия и Китай

Генеральный секретарь ООН заявил, что обеспокоен ударами Индии и призвал стороны к максимальной сдержанности. Россия, сама находящаяся в состояние войны с Украиной, выразила глубокую обеспокоенность и призвала избежать дальнейшей эскалации. Китай назвал действия Индии «сожалением» и потребовал не допустить ухудшения обстановки.

Франция и ОАЭ

Франция предупредила, что затяжное противостояние никому не выгодно, и призвала Индию и Пакистан к сдержанности. ОАЭ также призвали к диалогу и снижению напряженности.

Израиль

Посол Израиля в Индии заявил, что страна признает право Индии на самооборону и подчеркнул, что «террористам негде будет скрыться».

Япония

Токио осудил теракт в Кашмире и выразил обеспокоенность возможным переходом конфликта в полномасштабную войну. Японцы не поддержали открыто ни одну из сторон конфликта, стараясь выступать с нейтральной позиции.



