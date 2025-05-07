ВОЙНА В ГАЗЕ
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США закроют палестинское бюро
Решение Вашингтона окончательно лишит палестинцев прямого диалога с Белым домом
США закроют палестинское бюро
Указатель к американскому посольству в Израиле / AFP
7 мая 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился закрыть Бюро по делам Палестины и интегрировать его в состав американского посольства в Иерусалиме, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс. 

По ее словам, это восстановит «структуру единой миссии», действовавшую при первом сроке Дональда Трампа, где все подчинено послу США в Израиле.

«Это решение не означает отказ от взаимодействия с жителями Западного берега или Газы», — подчеркнула Брюс, сравнив реорганизацию с внутренними бюрократическими изменениями в других подразделениях ведомства. 

Однако критики называют это шагом к еще большему снижению дипломатического присутствия США в Палестине.

Закрытие бюро произошло на фоне эскалации в Газе. За день до объявления Госдепа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил: операция в Газе будет расширена. 

«Не будет входа и выхода. Население Газы будет перемещено на юг — в целях их же безопасности», — заявил премьер.

Радикальный министр финансов Бецалель Смотрич добавил: «Мы наконец-то собираемся оккупировать Газу».

Неделей ранее Дональд Трамп, по данным американских СМИ, якобы сказал Нетаньяху: «Мы должны хорошо относиться к Газе». Но реальных шагов после этих слов не последовало. Блокада эксклава продолжается уже третий месяц. По данным Минздрава Палестины, с начала войны погибло более 52 тыс. человек, из них более 2 тыс. — за последние полтора месяца.

Во время первого срока Трампа (с 2017 по 2021 год) США закрыли консульство в Иерусалиме, которое напрямую контактировало с Палестинской администрацией. Его функции перешли в отдел при посольстве — под контролем посла, лояльного к израильским интересам. Байден обещал восстановить консульство, но так этого и не сделал.

Теперь полномочия по связям с палестинцами передаются американскому послу Майку Хакаби — бывшему губернатору Арканзаса, который ранее утверждал, что «палестинцев как народа вообще не существует».


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