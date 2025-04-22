Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность обсуждения статуса Крыма, заявив, что полуостров остается украинской территорией.

«Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — заявил Зеленский на брифинге перед началом переговоров с представителями США и ЕС в Лондоне.

Он подчеркнул, что любые разговоры о Крыме и других оккупированных территориях лишь затягивают войну.

Ранее The Washington Post сообщила, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинской делегации может быть передано предложение от США признать российский контроль над Крымом и заморозить линию фронта. О похожих инициативах писали также Bloomberg и The Wall Street Journal.

Зеленский также прокомментировал сообщения о возможном передаче контроля над Запорожской АЭС США. По его словам, станция должна оставаться под украинским управлением.

«Если мы вместе с США будем восстанавливать АЭС, зарабатывать на электроэнергии — это нормальная история. Но США не смогут работать на станции без Украины», — заявил он.

В переговорах в Лондоне, по предварительным данным, примут участие представители Украины, Великобритании, Германии, Франции и США.

С украинской стороны в них будут участвовать глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее заключение сделки между Россией и Украиной.