ПОЛИТИКА
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Китай все же ощутил тарифы Трампа
Торговые пошлины США усилили давление на экономику Китая, вызвав спад производства и сложности с экспортом
Китай все же ощутил тарифы Трампа
/ Reuters
25 апреля 2025 г.

Китай столкнулся с экономическими трудностями на фоне эскалации торговой войны с США. Президент Дональд Трамп ввел 145-процентные пошлины на большинство китайских товаров, что вызвало резкий спад в производственном секторе страны и обострение экспортных проблем.

По данным Financial Times, многие китайские фабрики столкнулись с отменой заказов, снижением объемов производства и вынужденными увольнениями. Крупные корпорации, включая Apple, объявили о переносе сборки продукции для американского рынка в Индию к концу 2026 года, что подчеркнуло тенденцию ухода бизнеса из Китая.

Малые и средние предприятия попытались переориентироваться на внутренний рынок и рынки Ближнего Востока и Африки, однако, как отмечает Reuters, они столкнулись с низким внутренним спросом, высокой конкуренцией и проблемами с оплатой на новых направлениях.

Международный валютный фонд 22 апреля понизил прогноз роста экономики Китая на 2025 год с 4,6% до 4%, ссылаясь на последствия торговой войны (Reuters, 22 апреля). Инвестиционные банки UBS и Goldman Sachs предупредили, что потери ВВП Китая могут превысить две процентные пункта и затронуть до 20 млн работников.

В ответ Пекин ввел 125-процентные пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов. Власти Китая также рекомендовали производителям готовиться к «затяжным внешним трудностям» и активнее развивать внутренний рынок.

Трамп ранее на этой неделе признал, что текущие тарифы слишком высоки и предположил, что их можно будет снизить. А позже — в интервью The Times в пятницу — заявил, что китайский лидер Си Цзиньпинь позвонил ему, чтобы обсудить торговые отношения.

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