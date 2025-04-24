Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия представительства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Стамбуле, где заявил о готовности страны принимать крупнейшие спортивные мероприятия.

«Турция является полноправным членом УЕФА с 1962 года. Уже 63 года мы тесно сотрудничаем с УЕФА. Только за последние 20 лет мы успешно провели финалы Лиги чемпионов УЕФА в 2005 и 2023 годах, финал Кубка УЕФА в 2009 году, Чемпионат мира FIFA U20 в 2013 году и финал Суперкубка УЕФА в 2019 году», — отметил Эрдоган.

Президент также подчеркнул достижения турецкого футбола: «Наша национальная сборная вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2024 года, покорив сердца болельщиков своей игрой. В 2025 году впервые в истории сборная получила право играть в Лиге А Лиги наций».

«Хочу сказать сегодня: Турция обладает более чем достаточным потенциалом для проведения любых международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры», — заявил Эрдоган.

Президент подкрепил свои заявления впечатляющей статистикой: «За нашими амбициозными словами стоят не пустые обещания, а достижения и проекты, реализованные за последние 23 года. В сфере спортивных вложений мы вывели Турцию на совершенно новый уровень. Мы увеличили общее количество спортивных объектов с 1575 до 4470. Число футбольных полей выросло более чем вдвое - с 595 до 1365. Количество спортивных залов увеличилось с 372 до 904».

Эрдоган также рассказал о масштабной программе строительства новых стадионов: «Мы снесли большинство стадионов, отслуживших свой срок, и построили на их месте новые сооружения с высокой вместимостью, соответствующие международным стандартам. По всей Турции 38 новых стадионов уже введены в эксплуатацию, еще четыре находятся в стадии строительства, и еще четыре - на этапе проектирования и проведения тендеров».

По словам главы государства, открытие представительства УЕФА в Стамбуле станет новым этапом в развитии турецкого футбола. «УЕФА впервые открывает представительство в Турции после Лондона и Брюсселя. Через это представительство мы будем поддерживать больше контактов с УЕФА для развития турецкого футбола и работать над совместными проектами», — пояснил президент.

В завершение своего выступления Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от вчерашнего землетрясения и заверил, что государство мобилизовало все ресурсы для оказания помощи.