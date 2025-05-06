ХАМАС прокомментировал решение кабинета безопасности Израиля одобрить план расширения военной операции в секторе Газа. В заявлении движения говорится, что эти действия означают готовность израильского руководства пожертвовать своими заключенными, находящимися в Газе.

«Одобрение оккупационным правительством планов по расширению наземных операций в Газе — явное решение принести в жертву израильских пленных в секторе Газа», — говорится в тексте.

В заявлении также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает преступления против мирных жителей, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом.

ХАМАС утверждает, что с 7 октября 2023 года Израиль совершает геноцид в Газе и планомерно расширяет оккупацию палестинских территорий.

5 мая кабинет безопасности Израиля одобрил план новых действий в Газе. Он включает в себя расширение буферных зон, захват новых районов и размещение израильской армии на оккупированных территориях.

План также предусматривает принудительное перемещение палестинского населения на юг эксклава.

После одобрения плана министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил в комментарии местной прессе, что израильская армия «навсегда оккупирует Газу».

Израильские СМИ сообщают, что армия готовит масштабные атаки в случае, если соглашение по обмену пленными не будет достигнуто до завершения визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в этом месяце.