ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия ударила по военному госпиталю
Генштаб Украины обвиняет Москву в военном преступлении. В результате ночной беспилотной атаки на Харьков был поврежден военный госпиталь. Погибли два мирных жителя, 35 ранены, среди них пятеро детей
Россия ударила по военному госпиталю
/ Public domain
30 марта 2025 г.

Генштаб Украины обвинил Россию в совершении военного преступления после массированной атаки на Харьков, в результате которой под огонь попал военный госпиталь и пострадали находившиеся там раненые бойцы.

Поздно вечером в субботу российский удар беспилотниками привел к гибели двух мирных жителей и ранил 35, в том числе пятерых детей. По данным украинских властей, среди пораженных объектов — военный госпиталь, несколько жилых домов и общежитие для переселенцев.

Киев обычно не раскрывает данные о потерях среди военнослужащих и не сообщил, сколько солдат пострадали.

Удар был нанесен дронами типа «Шахед», сообщили Воздушных силах ВСУ. В течение ночи, по их данным, РФ запустила 111 дронов и одну баллистическую ракету, из которых 65 были сбиты, а еще 35 — лишены сигнала.

Повреждения от обстрелов зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Одесской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила более 1 000 дронов и призвал союзников дать ответ на почти ежедневные атаки.

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