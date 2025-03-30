Генштаб Украины обвинил Россию в совершении военного преступления после массированной атаки на Харьков, в результате которой под огонь попал военный госпиталь и пострадали находившиеся там раненые бойцы.

Поздно вечером в субботу российский удар беспилотниками привел к гибели двух мирных жителей и ранил 35, в том числе пятерых детей. По данным украинских властей, среди пораженных объектов — военный госпиталь, несколько жилых домов и общежитие для переселенцев.

Киев обычно не раскрывает данные о потерях среди военнослужащих и не сообщил, сколько солдат пострадали.

Удар был нанесен дронами типа «Шахед», сообщили Воздушных силах ВСУ. В течение ночи, по их данным, РФ запустила 111 дронов и одну баллистическую ракету, из которых 65 были сбиты, а еще 35 — лишены сигнала.

Повреждения от обстрелов зафиксированы в Харьковской, Сумской, Донецкой и Одесской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила более 1 000 дронов и призвал союзников дать ответ на почти ежедневные атаки.