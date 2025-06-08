Судно «Мадлен» вошло в территориальные воды Египта и продолжает курс к сектору Газа, несмотря на предупреждения Израиля, сообщила в воскресенье Международная комиссия по снятию блокады с Газы — одна из организаторов флотилии.

По заявлению комиссии, корабль уже прошел Александрию и «в течение нескольких часов достигнет города Мансура… на пути к Газе».

«Ближайшие часы будут критическими», — указано в сообщении. Вскоре после этого организаторы предупредили, что Израиль, по их данным, пытается глушить сигнал и отслеживание судна: «Похоже, сигнал и координаты «Мадлен» подвергаются глушению».

«Это серьезно… Мы будем держать вас в курсе», — добавили активисты и призвали распространять ссылку на онлайн-трекинг судна «по всему интернету».

Активистка Ясемин Аджар, находящаяся на борту, заявила: «Связь начала пропадать. Если вы не услышите от нас в ближайшие часы, значит, мы полностью отрезаны от мира… Помните, мы делаем это ради Газы».

Израильская армия, по сообщениям местных СМИ, готовится к перехвату «Мадлен», буксировке в порт Ашдода и депортации всех, кто на борту. Всего на судне 12 человек, в том числе шведская климатическая активистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем и депутат Европарламента от Франции Рима Хассан.

«Я отдал приказ армии Израиля сделать все необходимое, чтобы помешать ненавистной флотилии «Мадлен» добраться до Газы», — пригрозил министр обороны Израиля Исраэль Кац, обращаясь к гуманитарной миссии.

По данным организаторов, на борту «Мадлен» находятся срочно необходимые для жителей Газы товары — детское питание, мука, рис, подгузники, средства гигиены, наборы для опреснения воды, медикаменты и детские протезы.

2 мая другое судно, принадлежащее коалиции «Флотилия свободы» — «Совесть», подверглось атаке дронов у берегов Мальты.