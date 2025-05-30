Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США и международного общественного мнения, если не проявит гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед журналистами в поезде из Польши в Киев.

«Украинская и европейская стороны проявили гибкость в адаптации к американской позиции и внезапно приняли ее. Теперь, когда Россия не может проявить такую же гибкость, она фактически оказывается в более невыгодном положении в глазах Америки и международного общественного мнения, требующего перемирия», — подчеркнул Фидан.

Турецкий дипломат отметил ключевую роль США в мирном процессе: «Принятие Россией американского посредничества — важный вопрос. Принятие турецкого посредничества и предложений — тоже важный вопрос».

По словам министра, украинцы и европейцы требуют немедленного начала 30-дневного перемирия без условий, тогда как у России есть определенные требования к такому перемирию. «Мы знаем, чего хотят стороны», — заявил Фидан.

Глава МИД подчеркнул уникальную роль Турции в переговорах: «Думаю, что взгляды и различные перспективы, которые такие страны, как наша, могут предложить сторонам, играют важную роль».

Фидан также отметил решимость президента США: «Трамп изначально заявил о своей воле, сказав: «Я хочу немедленно увидеть перемирие».

Министр подчеркнул, что обе стороны в принципе хотят перемирия, поскольку объяснить отказ от него мировому сообществу было бы непросто. «Но требования сторон к перемирию различны. Эти требования необходимо согласовать — для этого и существуют переговоры и посредничество. При согласовании этих требований стороны неизбежно столкнутся друг с другом», — заключил турецкий дипломат.