ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Хакан Фидан: Россия рискует потерять позиции
Глава МИД Турции заявил в поезде в Киев, что Москва может оказаться в невыгодном положении из-за отказа от «гибкости»
Хакан Фидан: Россия рискует потерять позиции
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
11 часов назад

Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США и международного общественного мнения, если не проявит гибкость в мирном процессе вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая перед журналистами в поезде из Польши в Киев.

«Украинская и европейская стороны проявили гибкость в адаптации к американской позиции и внезапно приняли ее. Теперь, когда Россия не может проявить такую же гибкость, она фактически оказывается в более невыгодном положении в глазах Америки и международного общественного мнения, требующего перемирия», — подчеркнул Фидан.

Турецкий дипломат отметил ключевую роль США в мирном процессе: «Принятие Россией американского посредничества — важный вопрос. Принятие турецкого посредничества и предложений — тоже важный вопрос».

По словам министра, украинцы и европейцы требуют немедленного начала 30-дневного перемирия без условий, тогда как у России есть определенные требования к такому перемирию. «Мы знаем, чего хотят стороны», — заявил Фидан.

Глава МИД подчеркнул уникальную роль Турции в переговорах: «Думаю, что взгляды и различные перспективы, которые такие страны, как наша, могут предложить сторонам, играют важную роль».

Фидан также отметил решимость президента США: «Трамп изначально заявил о своей воле, сказав: «Я хочу немедленно увидеть перемирие».

Министр подчеркнул, что обе стороны в принципе хотят перемирия, поскольку объяснить отказ от него мировому сообществу было бы непросто. «Но требования сторон к перемирию различны. Эти требования необходимо согласовать — для этого и существуют переговоры и посредничество. При согласовании этих требований стороны неизбежно столкнутся друг с другом», — заключил турецкий дипломат.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us