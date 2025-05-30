ООН готовится к масштабному урезанию бюджета: согласно внутренним документам, планируется сократить на 20% бюджет секретариата, составляющий $3,7 млрд — это приведет к ликвидации около 7 тыс. рабочих мест. Эти меры, вызванные углубляющимся финансовым кризисом и значительным сокращением финансирования со стороны США, стали одними из самых крупных институциональных реформ в истории организации.

Это означает в том числе урезание программ помощи Газе и Палестине в целом — бюджет ближневосточного агентства также попал под сокращение.

Как сообщает Reuters, в меморандуме ООН контролер организации Чандрамоули Раманатан призвал все подразделения представить предложения по сокращению расходов до 13 июня в рамках инициативы «UN80». Хотя в документе напрямую не упоминается США, он опубликован на фоне растущей задолженности Вашингтона, составляющей $1,5 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп приостановил выплату сотен миллионов долларов добровольных взносов, что парализовало работу ряда гуманитарных программ ООН.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, предупреждая о необходимости «трудных решений», попытался сократить расходы по-своему. Он призвал объединить департаменты и перевести сотрудников из дорогих офисов Нью-Йорка и Женевы в более дешевые города, например, в Найроби. А также сократить дублирующиеся структуры — ООН не раз критиковали за излишне раздутый бюрократический аппарат, съедающий миллиарды долларов.

«Мы не можем откладывать решения. Эта дорога ведет в тупик», — заявил Гутерриш 12 мая. Но, как показывает практика, предложения генсека не спасли организацию от масштабных увольнений.

Сотрудники ООН отмечают, что кризис вызван не только американской политикой: просроченные выплаты со стороны Китая и сокращение помощи от европейских стран усугубили нехватку средств. По оценкам, снижение бюджета на 20% в 2026 году может привести к потерям в миллиарды долларов.

Некоторые агентства, такие как ЮНИСЕФ и Управление по координации гуманитарных вопросов, уже начали собственные программы оптимизации. ЮНИСЕФ рассматривает возможность перевода части сотрудников из Нью-Йорка в Валенсию, а Фонд народонаселения ООН полностью переедет в Найроби.



