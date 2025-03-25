Палестинский режиссер Хамдан Баллал, один из создателей документального фильма No Other Land, удостоенного премии «Оскар», подвергся нападению израильских поселенцев. Радикалы ворвались в его дом, выбили все стекла и избили самого режиссера.

Позже Баллал был задержан израильскими военными на оккупированном Западном берегу.

Инцидент произошел в деревне Сусия в районе Масафер-Ятта. Группа из примерно 15 вооруженных поселенцев окружила дом Баллала, стала забрасывать его камнями и разрушила находившийся поблизости резервуар для воды.

По словам очевидцев, включая еврейских американских активистов из Центра ненасильственного сопротивления евреев, израильские солдаты вскоре прибыли на место происшествия. Однако вместо того чтобы остановить нападавших, они задержали режиссера и отправили в тюрьму.

«Они разбили все окна, лобовое стекло и прокололи шины», — сообщили очевидцы. Свидетель по имени Равив рассказал СМИ, что внутри дома Баллала была кровь — по словам родственников, это следствие удара по голове, который он получил во время нападения.

Израильская армия заявила, что задержания произошли в ходе «насильственного столкновения» между палестинцами и израильтянами. В заявлении армии говорится, что «террористы» якобы бросали камни в израильских граждан и силы безопасности, после чего были задержаны трое палестинцев и один израильтянин. То есть военные возложили всю вину на самого режиссера.

Соавтор No Other Land Басель Адра предположил, что нападение могло быть связано с международным признанием фильма. «Насилие поселенцев здесь усиливается. Возможно, это месть за «Оскар», — заявил он.

Адра, который стал свидетелем нападения, описал его как «жестокое». Он обвинил израильских военных в том, что они позволили поселенцам избить Баллала и не дали никому прийти ему на помощь.

«Хамдан кричал, звал на помощь. Армия позволила им продолжать избиение, а затем забрала его», — рассказал он.

Это не первый случай нападения на создателей фильма. В феврале поселенцы уже нападали на Адру. В понедельник он сообщил о новых атаках в Масафер-Ятта, предупредив, что вооруженные поселенцы свободно передвигаются по деревне, в то время как палестинцам приказано оставаться в своих домах.

Тем временем министр культуры Израиля раскритиковал победу No Other Land на «Оскаре», назвав ее «грустным моментом для мира кино».



