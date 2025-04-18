США обвинили китайскую спутниковую компанию Chang Guang в передаче разведданных хуситам. Госдеп утверждает, что Пекин помогает йеменским повстанцам атаковать американские военные корабли в Красном море.

По словам представителей Госдепа, компания связана с Народно-освободительной армией Китая и предоставляет изображения целей в регионе антиамериканским силам.

Официальный представитель Госдепа подтвердил: «Chang Guang напрямую поддерживает атаки, совершаемые хуситами по американским объектам. Мы не потерпим помощи террористическим организациям».

По мнению Вашингтона, Пекин сознательно игнорирует их обращения и продолжает оказывать «молчаливую поддержку» нападениям на международное судоходство.

Китай опроверг обвинения США, назвав их голословными.

Ситуация обостряется на фоне экономического конфликта между США и Китаем — после того как администрация Трампа ввела 145% пошлины на китайские товары. Пекин отказался идти на уступки и требует от Трампа полностью отказаться от пошлин. КНР уже заморозила экспорт редкоземельных металлов в Америку — это резко ударило по всему производству в США, особенно по заводам Tesla и NVidia.

Хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют израильские и американские суда в Красном море в знак солидарности с Палестиной. США ответили ударами по объектам в Йемене.

Chang Guang Satellite Technology была основана в 2014 году при участии Китайской академии наук и властей провинции Гирин. Несмотря на коммерческий статус, эксперты утверждают, что компания тесно интегрирована в систему военного-гражданского слияния и предоставляет разведданные как гражданским, так и военным структурам Китая.

В прошлом Chang Guang уже попадала под американские санкции за поддержку российской ЧВК «Вагнер» спутниковыми изображениями. Сейчас у компании около 100 спутников, и она планирует довести их количество до 300 к 2025 году, что позволит вести глобальное наблюдение с интервалом в 10 минут.



