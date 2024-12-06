Действия Израиля в секторе Газа, включая массовые убийства и разрушения, свидетельствуют о намерениях геноцида, заявила Amnesty International в своем докладе. Исследование охватывает период с 7 октября 2023 года по июль 2024 года. В документе подробно описываются нарушения международного гуманитарного права и преступления, совершаемые против палестинцев.

Доклад под названием «Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе» основан на полевых исследованиях, опросах 212 свидетелей, анализе заявлений израильских официальных лиц и изучении визуальных данных, включая спутниковые снимки.

Amnesty International зафиксировала гибель более 42 тыс. палестинцев, включая женщин и детей, в результате прямых или неизбирательных атак Израиля. Эти удары часто уничтожали целые семьи и привели к разрушению значительной части инфраструктуры Газы, включая больницы, школы, религиозные и культурные объекты. Организация отмечает, что скорость и масштаб разрушений не имеют аналогов в конфликтах XXI века.

В докладе подчеркивается, что Израиль преднамеренно создал условия, несовместимые с жизнью, включая голод, болезни и нехватку гуманитарной помощи. Amnesty утверждает, что это сознательная стратегия уничтожения палестинского населения.

Правозащитники также проанализировали утверждения израильских властей о том, что удары были направлены против ХАМАС и других вооруженных групп. Согласно Amnesty, эти заявления не заслуживают доверия. В 15 изученных авиаударах, совершенных между октябрем 2023 года и апрелем 2024 года, не обнаружено никаких доказательств наличия военных целей. В результате этих атак погибли 334 мирных жителя, включая 141 ребенка.

Организация указала на систематическую дискриминацию, проводимую израильскими властями. Amnesty зафиксировала 102 заявления израильских официальных лиц, из которых 22 оправдывали или призывали к геноциду. Некоторые из этих заявлений сопровождались видеодоказательствами, где израильские военные говорили о стирании Газы с лица земли и уничтожении палестинского населения.

Среди других действий Израиля — многократное насильственное перемещение почти 1,9 млн палестинцев, составляющих 90% населения Газы. Люди вынуждены переселяться до 10 раз, теряя жилье, работу и доступ к жизненно важным ресурсам. Amnesty подчеркивает, что эти действия проводились без учета базовых потребностей и защиты гражданского населения.

Доклад также опровергает заявления Израиля о том, что нехватка гуманитарной помощи связана с хищениями со стороны ХАМАС. Amnesty не нашла доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар раскритиковала мировое сообщество за неспособность остановить геноцид. Она призвала прекратить поставки оружия Израилю и принять решительные меры на международной арене. По ее словам, страны, поддерживающие Израиль, рискуют стать соучастниками геноцида.

«Государства должны признать геноцид, совершаемый в Газе, и немедленно остановить эти преступления», — заявила Калламар.

Она подчеркнула, что доклад Amnesty показывает, как израильская политика в Газе противоречит Конвенции о геноциде, и призвала правительства действовать решительно, чтобы положить конец катастрофе.