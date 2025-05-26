ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украине разрешили удары вглубь России
Крупнейшие западные союзники Киева сняли ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ
Украине разрешили удары вглубь России
Встреча европейских лидеров с Владимиром Зеленским 10 мая в Киеве / Reuters
20 часов назад

Германия, Франция, Великобритания и США сняли все ограничения на дальность применения поставленного Украине вооружения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Ограничений по дальнобойности оружия, которое мы передали Украине, больше нет — ни с нашей стороны, ни со стороны британцев, французов или американцев», — отметил глава немецкого правительства.

Это решение стало серьезным поворотом в политике не только Германии, но и всего западного альянса союзников Киева. Теперь Украине официально разрешено наносить удары по военным объектам не только на оккупированных территориях, но и в глубине российской территории. До сих пор Берлин отказывался поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus — Мерц, кстати, так и не раскрыл, станет ли Германия поставлять это оружие украинцам.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский ожидается с визитом в Берлине для экстренных переговоров с Мерцем. Как сообщают немецкие СМИ, стороны обсудят дальнейшее оборонное сотрудничество, а также возможные форматы технических консультаций с Россией. Возможно, именно на этой встрече канцлер Мерц объявит о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. 

Несмотря на то что Берлин в последнее время старается не афишировать поставки оружия, в правительстве готовятся к поддержке украинского оборонного производства, включая создание дальнобойных систем.

Параллельно Франция, Польша, Великобритания и Германия пытаются усилить давление на Москву с целью добиться 30-дневного перемирия как первого шага к более широким переговорам. Как пишет Financial Times (FT), страны ЕС пытаются убедить Украину и Россию согласиться на встречу в Женеве — это нужно, чтобы оставить президента Дональда Трампа в процессе.

Ранее Белый дом согласился направить делегацию на возможные переговоры в Ватикане — хотя Кремль уже дал понять, что не считает Святой Престол нейтральной стороной и потому не поддерживают идею провести переговоры в Риме.

На заявление Мерца Москва пока не отреагировала, но ее реакция вполне предсказуема. Ранее президент Владимир Путин уже предупреждал: если западное оружие будет использоваться для ударов по России, Москва оставляет за собой право на «зеркальный» ответ, включая возможные удары по объектам стран, передавших такое оружие. В ноябре прошлого года, после первого применения украинцами дальнобойных ракет ATACMS, Россия запустила ракету «‎Орешник»‎ по цели в Днепре.


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