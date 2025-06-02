Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все 32 страны Альянса поддерживают вступление Украины и это решение нельзя обсуждать в контексте мирных переговоров с Россией.

Он выступил с этим заявлением во время саммита стран «Бухарестской девятки» и Северных стран.

Его слова прозвучали в ответ на требование России остановить расширение НАТО как условие для мира.

«Что касается Украины, в Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников — это необратимый путь к вступлению Украины в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех союзников. Мы уже строим этот мост», — сказал Рютте.

Между тем в интервью ABC News бывший советник Белого дома Кит Келлог заявил, что США считают оправданными опасения России по поводу расширения НАТО.

По его словам, Вашингтон готов обсуждать с Москвой отказ от дальнейшего расширения Альянса к российским границам.

«Они говорят не только об Украине. Они упоминают Грузию, говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы безопасности», — заявил Келлог.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует такую позицию.

«Мы рады, что эти разъяснения [президента Владимира Путина] находят свое понимание в том числе в Вашингтоне, и, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал Песков.