ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Рютте: вступление Украины в НАТО — не предмет торга с Москвой
Генсек НАТО заявил, что вступление Украины в Альянс поддержали все 32 страны-члена и это не может быть предметом мирных переговоров с Россией
Рютте: вступление Украины в НАТО — не предмет торга с Москвой
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / Reuters
21 час назад

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все 32 страны Альянса поддерживают вступление Украины и это решение нельзя обсуждать в контексте мирных переговоров с Россией. 

Он выступил с этим заявлением во время саммита стран «Бухарестской девятки» и Северных стран. 

Его слова прозвучали в ответ на требование России остановить расширение НАТО как условие для мира. 

«Что касается Украины, в Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников — это необратимый путь к вступлению Украины в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех союзников. Мы уже строим этот мост», — сказал Рютте. 

Между тем в интервью ABC News бывший советник Белого дома Кит Келлог заявил, что США считают оправданными опасения России по поводу расширения НАТО. 

По его словам, Вашингтон готов обсуждать с Москвой отказ от дальнейшего расширения Альянса к российским границам. 

«Они говорят не только об Украине. Они упоминают Грузию, говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы безопасности», — заявил Келлог. 

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует такую позицию. 

«Мы рады, что эти разъяснения [президента Владимира Путина] находят свое понимание в том числе в Вашингтоне, и, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал Песков.

Истории
Турция требует прохода помощи в Газу
США помогли Украине с подрывами аэродромов?
Белый дом сомневается в санкциях против Ирана
Германия встала на сторону Палестины?
Пекин пообещал Трампу «радикальный» ответ
Москва «справилась» с изучением мирного плана Украины
Чего ждать от переговоров в Стамбуле?
Лондон готовит для Москвы ядерный сигнал
Польша выбрала оппозиционного кандидата
ХАМАС к переговорам готов
Умеров поведет 14 переговорщиков в Стамбул
Зеленский рассказал о «блестящей» операции
Украина за день лишила РФ трети стратегических ракетоносцев
В Газе — беспрецедентный водный кризис
ВВС Турции — 114 лет
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us