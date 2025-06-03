На выборах, прошедших 3 июня, Ли Чжэ Мен получил около 49% голосов. Его главный соперник Ким Мун Су от правящей партии «Гражданская сила» набрал примерно 43%. Экзит-полы также предсказывали победу Ли, давая ему около 52%.

Национальная избирательная комиссия завершит подсчет голосов и утвердит результаты утром 4 июня. Явка составила более 79%. Это самый высокий показатель с 1997 года.

Выборы были назначены досрочно после импичмента президента Юн Сок Ёля. Он ввел в стране краткосрочное военное положение. Юн объяснял это угрозой со стороны «антигосударственных левых сил».

Ли поблагодарил избирателей и пообещал не разочаровать их. Среди его приоритетов — восстановление доверия, преодоление поляризации и решение экономических проблем.

Как отмечает Associated Press, Ли обвиняли в симпатиях к Китаю и Северной Корее.

Ли выступает за нейтралитет в вопросе Тайваня, считая, что Сеул не должен вмешиваться в этот конфликт. Он также критиковал прежнюю администрацию за излишнюю конфронтацию с Китаем, что, по его мнению, привело к экономическим потерям для Южной Кореи.

СМИ пишут, что новому президенту предстоит работать с разделенным обществом. Бизнес обеспокоен пошлинами США. В отношениях с Вашингтоном возможны новые вызовы из-за позиции Дональда Трампа.