Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле свидетельствуют о прогрессе в урегулировании конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

По ее словам, Трамп «все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но при этом остается реалистом». Он понимает, что речь идет о двух воюющих странах и что конфликт продолжается уже долгое время.

Левитт отметила, что еще в 2024 году никто не мог себе представить, что Россия и Украина сядут за стол переговоров. Она заявила, что встреча 2 июня стала возможной «благодаря настойчивости и решимости президента [Трампа]».

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп хотел бы как можно более быстрого разрешения конфликта. Она также добавила, что конгресс уважает позицию президента по санкциям против России. По ее словам, Трамп «оставил возможность санкций в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости».

Накануне сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили о планах принять новый пакет «сокрушительных» санкций против России к саммиту G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины. Стороны обменялись меморандумами и договорились о новом обмене пленными.