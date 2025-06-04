Председатель КНР Си Цзиньпин не стремится встречаться с американским президентом Дональдом Трампом из-за его громких встреч в Белом доме с украинским и южноафриканским лидерами. Как сообщает Politico, правительство Китая было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что ему «всегда нравился» китайский лидер, однако с ним чрезвычайно сложно «заключать сделки». Президента США также назвал Си Цзиньпина «очень жестким». Американский президент полагает, что телефонный разговор с китайским коллегой поможет перезапустить торговые переговоры между двумя странами.

Однако из-за реакции Китая на высказывания Трампа, даже если контакт состоится на этой неделе, прорыв, на который надеется президент США, вряд ли произойдет, считают авторы материала Politico.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил 31 мая, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов сражаться и побеждать в случае провала попыток сдерживания. Он отметил, что исходящая от Китая угроза реальна и может быть неминуемой.

В свою очередь, глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS 1 июня прокомментировал слова Хегсета, заявив, что США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами.