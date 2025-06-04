Министр обороны США Пит Хегсет впервые за три года существования контактной группы по координации военной помощи Украине не примет участия в заседании формата «Рамштайн». Встреча более 50 лидеров обороны состоится в среду в Брюсселе, однако глава Пентагона прибудет в бельгийскую столицу только вечером, после завершения мероприятия.

Американский чиновник подтвердил Associated Press на условиях анонимности, что Хегсет также не будет участвовать в заседании по видеосвязи. Министр в воскресенье вернулся с конференции по национальной безопасности в Сингапуре.

По оценке AP, «это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине.

Хегсет пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн») в среду в штаб-квартире НАТО из-за невозможности подстроить свой график, сообщил представитель Пентагона. Вместо главы оборонного ведомства на встрече выступит посол США в НАТО Мэтью Витакер, в то время как сам Хегсет прибудет в Брюссель только в четверг на встречу министров обороны альянса.

Пентагон подчеркнул, что США остаются сосредоточенными на скорейшем завершении войны в Украине на условиях установления «крепкого мира».

Контактную группу создал предшественник Хегсета Ллойд Остин после российского вторжения в Украину в 2022 году. С момента создания более 50 стран-участниц предоставили Украине около 126 млрд долларов военной помощи, включая более 66,5 миллиарда от США.

Под руководством Остина США исполняли обязанности председателя группы, а сам министр и председатель Объединенного комитета начальников штабов регулярно посещали ежемесячные встречи.