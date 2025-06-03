По данным телеканала ABC News, в администрации президента США Дональда Трампа «разочарованы, но не удивлены» содержанием меморандума, который российская делегация передала Украине в Стамбуле. По мнению Белого дома, Москва намеренно выдвинула заведомо неприемлемые условия, чтобы сорвать дальнейшие переговоры.

Американские чиновники, на которых ссылается телеканал, утверждают, что Москва намеренно пошла на обострение, стремясь сорвать конструктивный диалог.

Собеседники ABC добавили, что Дональд Трамп в последние дни занял более отстраненную позицию по отношению к российско-украинской войне. Хотя ранее он критиковал как российского президента Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского, теперь резких заявлений с его стороны не звучит.

Ранее Трамп допускал возможность введения новых санкций против России. Однако после завершения второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, как отмечает ABC News, не последовало никаких шагов в этом направлении.

Вечером того же дня российские агентства РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали текст меморандума, переданного российской стороной украинским переговорщикам.

В документе говорится, что Россия требует полного вывода Вооруженных сил Украины и «иных военизированных формирований» с территорий, которые Москва считает своими — в том числе с Донецкой и Луганской областей, а также с части Запорожской и Херсонской.

Американские официальные лица расценили этот перечень как заведомо неприемлемый и подчеркивают, что такие условия не способствуют достижению мира.