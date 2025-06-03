Следственный комитет России официально квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как «теракты» по статье 205 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — заявила она.

По ее словам, с мест происшествий изъяты части взрывных устройств и иные вещественные доказательства.

«При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений», — добавила Петренко.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда Климов — Москва. Погибли семь человек, 113 пострадали.

Губернатор Брянской области заявил, что причиной обрушения стал подрыв.

В ту же ночь в Железногорском районе Курской области обрушился железнодорожный мост, по которому шел грузовой состав. Конструкция упала на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и двое его помощников.

1 июня Следственный комитет опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что оба моста были подорваны. В тот же день Петренко сообщала, что дело расследуется как «теракт».

Однако позднее пост СК был удален, а в новой версии формулировка о подрывах уже отсутствовала.

Теперь ведомство вновь официально заявило о квалификации произошедшего как «терактов».