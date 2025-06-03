ПОЛИТИКА
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Премьер Нидерландов подал в отставку
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил об отставке после выхода ультраправой Партии свободы из правящей коалиции
Премьер Нидерландов подал в отставку
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф / Reuters
3 июня 2025 г.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил об отставке и сообщил, что представит соответствующее прошение королю Виллему-Александру.

Причиной стал выход Партии свободы (PVV) во главе с Гиртом Вилдерсом из правящей коалиции.

На пресс-конференции после экстренного заседания кабинета Схооф заявил: «Мы пришли к выводу, что в парламенте нет достаточной поддержки».

По его словам, в отсутствии политической воли продолжать работу «нельзя двигаться вместе дальше». Он возложил ответственность за кризис на PVV, назвав решение ее лидера «ненужным и безответственным».

Схооф добавил, что в последние дни находился в контакте с лидерами всех четырех коалиционных партий и «ясно дал понять, что до этого доводить было не обязательно».

Он также заявил, что сформировать новый кабинет при нынешнем составе парламента невозможно. В связи с этим в стране, вероятно, пройдут досрочные выборы в ноябре.

Премьер подчеркнул, что до формирования нового состава кабинет будет принимать необходимые решения по ключевым направлениям — от жилищного кризиса до безопасности и миграции.

«Мы будем искать необходимое парламентское большинство в пределах наших полномочий», — сказал он.

Переходное правительство продолжит работу без участия PVV.

«В условиях геополитической напряженности, неопределенности в сфере безопасности, торговых споров и внутренних вызовов особенно важно, чтобы министры продолжали работать без устали», — подчеркнул Схооф.

Министерские посты, освобожденные после выхода PVV, временно займут представители других коалиционных партий.

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