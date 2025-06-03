Альянс рассчитывает, что европейские государства-члены НАТО увеличат возможности своей противовоздушной обороны как минимум в пять раз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос будет обсуждаться 5 июня на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По информации агентства, пятикратное наращивание ПВО станет общей целью для европейских членов блока. Индивидуальные показатели обсудят позднее. Сроки реализации инициативы пока не определены.

По словам одного из высокопоставленных европейских военных, дефицит ПВО в альянсе особенно остро ощущается после начала боевых действий в Украине.

Он отметил, что в последние десятилетия НАТО сокращал такие силы, делая акцент на угрозах с Ближнего Востока и из Северной Африки.

После 2022 года, пишет Bloomberg, мнение альянса изменилось: в НАТО считают, что Россия может нанести удар по восточному флангу в течение нескольких лет.

Противовоздушная оборона теперь считается одним из важнейших направлений оборонного укрепления. Это одна из самых затратных статей бюджета, на которую НАТО делает ставку.

По данным агентства, Германия предложила координировать совместные европейские программы по ПВО. Канцлер Фридрих Мерц намерен вложить «миллиарды евро» в развитие оборонных систем.

Цели по укреплению ПВО с упором на восточный фланг закреплены в декларации саммита НАТО в Вашингтоне летом 2024 года.

Документ подтверждает курс на развитие коллективной обороны, защиту населения и территорий европейских стран НАТО от угроз, включая баллистические ракеты.

Отмечается, что противоракетная оборона может дополнять роль ядерного оружия в сдерживании, но не заменяет его.

В начале 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

МИД России, комментируя эти заявления, обвинил альянс в агрессивном военном планировании.

Президент Владимир Путин утверждал, что Россия не заинтересована в войне с НАТО. Разговоры о возможном нападении он назвал «бредом» и «пугалкой для бюргеров».