Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана и японская организация Japan-China-Asia Medical Educational Cultural Exchange General Incorporated Foundation (JCAEMCE) заключили соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в Японии.

Как сообщила пресс-служба узбекского ведомства, договор предусматривает возможность официального трудоустройства 10 тыс. человек в течение пяти лет.

Для работы в Японии соискатели должны пройти подготовительные курсы по японскому языку и правилам поведения. Также потребуется сдать экзамен.

Центры обучения Yapon Mahorat Nuri будут открыты в Ташкенте, Самаркандской и Наманганской областях.

Кроме того, с июня начнет работу специальная онлайн-платформа WiseBridge, с помощью которой соискатели смогут самостоятельно искать вакансии и связываться с японскими работодателями напрямую.

В рамках визита узбекской делегации в Японию обсуждались вопросы упрощения визового режима, цифровизации миграционных процедур и сокращения сроков получения разрешений на въезд.

Стороны договорились также обеспечить правовую защиту граждан Узбекистана, находящихся в Японии, и совместно предотвращать нелегальную миграцию.

Министр юстиции Японии Кэйсуке Судзуки подчеркнул, что программа технической стажировки и упрощенная система виз для специалистов с особой квалификацией открывают перед гражданами Узбекистана новые возможности.

«Они смогут вести законную и безопасную трудовую деятельность в Японии, приобретать опыт в высококультурной рабочей среде и раскрывать свой потенциал», — отметил он.

Переговоры о таком соглашении ведутся с 2017 года. Тогда же обсуждалась возможность привлечения в Японию около тысячи медсестер из Узбекистана.

В 2019 году Ташкент посетил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Немото. Он заявил, что благодаря новому миграционному законодательству Узбекистан может быть включен в список приоритетных стран для приема рабочей силы.