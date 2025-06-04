Китай резко осудил заявление госсекретаря США Марко Рубио о событиях на площади Тяньаньмэнь 36 лет назад, обвинив Вашингтон в серьезном вмешательстве во внутренние дела и искажении истории. МИД КНР заявил, что Вашингтон «серьезно вмешивается во внутренние дела Китая. Китай выступает против» подобных высказываний, «решительно сожалеет» и выражает решительный протест США».

Во вторник Рубио опубликовал заявление, в котором воздал дань памяти участникам протестов 1989 года: «Сегодня мы чтим мужество китайцев, которые были убиты, пытаясь реализовать свои основные свободы, а также тех, кто продолжает страдать от преследований, добиваясь ответственности и справедливости за события 4 июня 1989 года».

«КПК активно пытается цензурировать факты, но мир никогда этого не забудет», — заявил глава американской дипломатии, имея в виду Коммунистическую партию Китая.

По заявлению китайского МИД, соответствующие неверные замечания американской стороны «намеренно искажают» историю.

Госдепартамент публикует подобные заявления ежегодно в годовщину военного подавления протестов, когда, по разным оценкам, погибли от сотен до 2600 человек. Китайское правительство называет зарубежную критику своих действий клеветой и отвергает то, что считает вмешательством в свои внутренние дела.

Подавление протестов на площади Тяньаньмэнь остается одной из самых чувствительных и строго цензурируемых тем в Китае. В Гонконге ежегодное поминальное бдение со свечами было впервые запрещено в 2020 году под предлогом охраны общественного порядка и с тех пор не проводится.

Заявление США прозвучало на фоне продолжающихся торговых споров между двумя крупнейшими экономиками мира. Гонконг давно остается точкой трений в отношениях — Китай ввел санкции против Рубио еще в 2020 году, когда тот был сенатором, за критику усиления контроля Пекина над полуавтономной территорией.