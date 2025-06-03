ПОЛИТИКА
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Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить вступления Украины в ЕС, назвав это угрозой интересам своей страны
Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Reuters
3 июня 2025 г.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал заявление в социальной сети Facebook, в котором выступил резко против евроинтеграции Украины. 

По словам Орбана, расширение ЕС в целом может быть благородной идеей, но не в случае с Украиной. Он утверждает, что для «брюссельской бюрократии» это лишь «выгодная сделка в условиях проигранной войны». 

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на поддержку европейских семей, фермеров и промышленности», — написал венгерский премьер. 

Он подчеркнул, что через десять лет не сможет «ответить перед совестью, перед своими внуками и перед страной», если уже сейчас не примет меры для защиты Венгрии и всего Евросоюза от «брюссельской мечты о присоединении Украины». 

Орбан также использовал публикацию для продвижения правительственного опроса о членстве Украины в ЕС. 

Украина подала заявку на вступление в Европейский союз в феврале 2022 года и уже через четыре месяца получила статус кандидата. В июне 2024 года официально стартовали переговоры о членстве, и с тех пор Киев проходит скрининг — этап, на котором ЕС оценивает соответствие украинского законодательства европейским стандартам. По данным Еврокомиссии, этот процесс продлится как минимум до осени 2025 года.  

Несмотря на активное продвижение Украины по пути евроинтеграции, несколько стран — включая Венгрию — продолжают выражать сомнения или возражения против ее вступления в ЕС.

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