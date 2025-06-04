Две ракеты упали в открытых районах вблизи оккупированных Израилем Голанских высот во вторник вечером. Снаряды были выпущены из южной Сирии, сообщает израильский общественный телеканал KAN.

Предупредительные сирены сработали в поселениях Хаспин и Рамат-Магшимим в южной части Голанских высот. Жители пострадавших районов сообщили о том, что слышали взрывы вскоре после включения сирен, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

«Детали расследуются», — заявил представитель израильской армии, которого цитирует издание.

В ответ на обстрел израильская армия открыла артиллерийский огонь по источникам стрельбы. Жертв и разрушений не зарегистрировано.

Отдельно израильские военные сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Сирены воздушной тревоги прозвучали в регионе Дан, Иерусалиме и Ноф-ха-Галиле.

После свержения сирийского президента Башара Асада в конце 2024 года Израиль активизировал воздушную кампанию в Сирии. Мишенями израильской стороны стали военные объекты, техника и склады боеприпасов. Израиль оккупирует большую часть сирийских Голанских высот с 1967 года. После падения Асада он захватил контроль над буферной зоной в регионе и объявил о прекращении действия соглашения о разъединении сил 1974 года.

7 мая президент Сирии Ахмед аш-Шара сообщил, что между Сирией и Израилем через посредников ведутся переговоры по деэскалации напряженности. Он призвал Израиль «прекратить свои безрассудные действия и вмешательство в сирийские дела».