ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
По словам Тель-Авива, два снаряда упали в открытых районах, Израиль ответил артогнем. Отдельно перехвачена ракета из Йемена
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
Израильский солдат закрывает ворота на границе между оккупированными Израилем Голанскими высотами и Сирией в Мадждал-Шамсе, 4 мая 2025 года / Reuters
4 июня 2025 г.

Две ракеты упали в открытых районах вблизи оккупированных Израилем Голанских высот во вторник вечером. Снаряды были выпущены из южной Сирии, сообщает израильский общественный телеканал KAN.

Предупредительные сирены сработали в поселениях Хаспин и Рамат-Магшимим в южной части Голанских высот. Жители пострадавших районов сообщили о том, что слышали взрывы вскоре после включения сирен, пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

«Детали расследуются», — заявил представитель израильской армии, которого цитирует издание.

В ответ на обстрел израильская армия открыла артиллерийский огонь по источникам стрельбы. Жертв и разрушений не зарегистрировано.

Отдельно израильские военные сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Сирены воздушной тревоги прозвучали в регионе Дан, Иерусалиме и Ноф-ха-Галиле.

После свержения сирийского президента Башара Асада в конце 2024 года Израиль активизировал воздушную кампанию в Сирии. Мишенями израильской стороны стали военные объекты, техника и склады боеприпасов. Израиль оккупирует большую часть сирийских Голанских высот с 1967 года. После падения Асада он захватил контроль над буферной зоной в регионе и объявил о прекращении действия соглашения о разъединении сил 1974 года.

7 мая президент Сирии Ахмед аш-Шара сообщил, что между Сирией и Израилем через посредников ведутся переговоры по деэскалации напряженности. Он призвал Израиль «прекратить свои безрассудные действия и вмешательство в сирийские дела».

Истории
Трампу «нравится» Си, но лидер Китая его избегает
Рубио задел болячку Китая
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
Пентагон впервые бойкотирует «Рамштайн»
Экс-президент Кыргызстана получил 11 лет
Турция готова принять саммит лидеров по Украине
США обнадежены встречей в Стамбуле
Южная Корея выбирает друга Китая
Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
«Разочарованы, но не удивлены»
Премьер Нидерландов подал в отставку
Япония примет узбекских мигрантов
НАТО готовит восточный фланг к войне?
Россия обвинила Киев в «терактах»
Умереть от голода или погибнуть под обстрелами
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us