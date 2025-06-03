Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Речь идет о событиях в селе Кой-Таш, когда попытка его задержания в 2019 году переросла в вооруженное столкновение со спецназом.

Судья Азирет Медеров также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его всех государственных наград.

Также к реальным срокам приговорены несколько соратников Атамбаева.

Кроме того, на 15,5 лет с конфискацией имущества осужден бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев. Суд постановил взыскать с Атамбаева и Шадиева более 5,4 млрд сомов ($62,1 млн).

События в Кой-Таше произошли 7–8 августа 2019 года. Спецназ ГКНБ пытался задержать Атамбаева. Один боец погиб. Пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 бойцов ГКНБ. После второго штурма Атамбаев сдался.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 годы. В 2019 году его лишили неприкосновенности. Он уже отбывал срок по другому делу, но позже был оправдан по ряду обвинений. В феврале 2023 года был отпущен судом на лечение, после чего улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

В деле Атамбаева также фигурируют эпизоды, связанные с коррупцией и легализацией преступных доходов. Всего обвиняемыми проходят 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.