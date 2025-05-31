ВОЙНА В ГАЗЕ
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Барселона разрывает отношения с Израилем
Муниципальный совет Барселоны приостановил все официальные связи с Израилем, назвав действия израильской армии бесчеловечными
Барселона разрывает отношения с Израилем
Газа / AA
31 мая 2025 г.

Муниципальный совет Барселоны принял решение приостановить все институциональные контакты с Израилем. В документе, поддержанном левыми силами, действия Израиля в секторе Газа названы бесчеловечными. Совет также объявил о прекращении действия соглашения о побратимстве между Барселоной и Тель-Авивом.

Решение поддержали представители Социалистической партии Каталонии (PSC), коалиции «Комунс» и партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC). Правые партии от голосования воздержались.

Документом предусмотрено введение дополнительных мер: город не будет сотрудничать с компаниями, поддерживающими Израиль, вводится эмбарго на поставки оружия, а также запрещен заход в порт Барселоны для судов, перевозящих вооружение для израильского правительства. Кроме того, израильские павильоны не будут представлены на выставках в международном ярмарочном комплексе Fira de Barcelona.

Городской совет осудил гибель тысяч мирных жителей в Газе, блокаду гуманитарной помощи, расширение незаконных поселений на Западном берегу, аннексию палестинских территорий, насильственное перемещение палестинцев и разрушение их жилья.

Заместитель мэра Барселоны Мария Эухения Гай заявила, что ситуация в Газе является бесчеловечной, варварской и невыносимой. По ее словам, происходящее — это вызов международному сообществу и открытая рана для западных ценностей. Она добавила, что Барселона своим решением присоединяется к усилиям по прекращению насилия.

Аналогичное решение уже принималось в феврале 2023 года при мэре Аде Колау, но после смены руководства города отношения с Тель-Авивом были восстановлены. Теперь Барселона вновь приостанавливает контакты.

Ранее в этом месяце правительство автономного сообщества Каталония решило закрыть свои представительства в Тель-Авиве. Этот шаг был сделан в знак протеста против продолжающейся израильской агрессии в Газе.

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