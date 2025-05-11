12 мая в Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Сирии и Иордании. Как сообщают дипломатические источники, глава МИД Турции Хакан Фидан примет своего сирийского коллегу Эсаада Хасана аш-Шейбани и иорданского министра Аймана Сафади для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности, восстановления Сирии и противодействия террористическим угрозам.

Ожидается, что Фидан подтвердит поддержку Турцией усилий новой сирийской администрации по восстановлению стабильности и подчеркнет важность совместных механизмов регионального урегулирования, без вовлечения внешних сил. Стороны также обсудят удары Израиля по сирийской территории — Анкара намерена призвать к немедленному прекращению атак.

Особое внимание будет уделено борьбе с террористическими группировками, включая оставшиеся ячейки ДАЕШ. Министры обсудят работу уже существующего совместного механизма с участием Турции, Сирии, Иордании, Ирака и Ливана, а также планы по созданию центра совместных операций.

По словам источников, Хакан Фидан вновь подчеркнет позицию Турции: у террористических организаций нет будущего в регионе, и борьба с ними — ключ к обеспечению как региональной, так и глобальной безопасности.