ПОЛИТИКА
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Сенаторы США посетили Рюмейсу Озтюрк и потребовали ее освободить
Законодатели назвали задержание аспирантки из Турции Рюмейсы Озтюрк и выпускника из Палестины Махмуда Халиля нарушением Конституции и обвинили администрацию Трампа в политических репрессиях
Сенаторы США посетили Рюмейсу Озтюрк и потребовали ее освободить
/ Reuters
23 апреля 2025 г.

Делегация демократов из Конгресса США во вторник посетила находящихся в центрах ICE (иммиграционной полиции) Рюмейсу Озтюрк и Махмуда Халила. Законодатели назвали их заключение «национальным позором» и призвали к немедленному освобождению студентов.

Озтюрк — гражданка Турции и аспирантка Университета Тафтса, Халил — обладатель грин-карты и недавний выпускник Колумбийского университета. Оба были задержаны в марте в рамках усиливающейся кампании администрации Дональда Трампа против про-палестинских активистов. Им не предъявлены обвинения.

Визит начался с центра ICE в Джене (штат Луизиана), где содержится Халил, после чего делегация поехала в Бэзил к Озтюрк. В состав группы вошли сенатор Эд Марки и конгрессмены Джим Макговерн, Айанна Прессли, Трой Картер и Бенни Томпсон.

На пресс-конференции сенатор Марки заявил, что содержание студентов нарушает их право на свободу слова (Первая поправка) и право на надлежащую правовую процедуру (Пятая поправка). «Администрация Трампа считает, что может забирать людей со всей страны и сажать в такие учреждения. Это — национальный позор», — сказал он.

Озтюрк задержали после публикации совместной статьи в студенческой газете, в которой содержался призыв к университету Тафтса отказаться от инвестиций, связанных с Израилем. Статья вызвала травлю на сайте Canary Mission.

«Она была похищена, — сказала Прессли. — Она шла на ифтар, была голодна и хотела прервать пост. Ей отказали в еде и воде. Ее грубо схватили».

Халила задержали за участие в протестах в Колумбийском университете. Несмотря на отсутствие обвинений, ему недавно отказали в временном освобождении для участия в рождении ребенка.

«Это не исполнение закона, это путь к авторитаризму. Я всерьез опасаюсь, что эта администрация ведет нас к новой эре маккартизма», — заявил Макговерн.

По словам Марки, студентов специально перевели в Луизиану, чтобы их дела рассматривались в Пятом окружном апелляционном суде, известном своей враждебностью к мигрантам.

«Ее увезли на 1 500 миль от Сомервилля. Почему? Потому что этот суд — самый консервативный в США. Там хотят ограничить ее конституционные права», — отметил сенатор.

Также сообщается, что Озтюрк страдает от астмы и неоднократно переносила приступы в заключении. Марки утверждает, что она не получает надлежащей медпомощи.

Прессли добавила, что Халил, бежавший от режима Асада, понимает, как выглядит политическое преследование: «Он знает, что такое авторитарный режим — и это он».

Администрация Трампа оправдывает действия ссылкой на редко применяемый закон, позволяющий депортацию в случае угрозы внешней политике США.

Стороны студентов обжалуют их содержание в суде. Защита Озтюрк настаивает, что ее публикации защищены Конституцией.

Ранее в апреле суд признал, что Халил, несмотря на статус постоянного жителя США, подлежит депортации. Трамп, в свою очередь, заявил, что считает его членом банды, несмотря на отсутствие обвинений.

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