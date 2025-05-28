Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в азербайджанский город Лачин, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости Азербайджана. Его визит включает встречу с президентом Ильхамом Алиевым, во время которой стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Помимо встречи с Алиевым, Эрдоган примет участие во втором трехстороннем саммите Турция–Азербайджан–Пакистан, который также посетит премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Программа визита предусматривает открытие Международного аэропорта Лачина и участие в культурных торжествах, посвященных Дню независимости Азербайджана.

В турецкую делегацию входят несколько министров, старшие советники президента и представители правящей партии.