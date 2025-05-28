Берлин готов пересмотреть отношения с Израилем и принять меры против правительства Биньямина Нетаньяху из-за гуманитарной катастрофы в Газе. Это серьезная смена позиции Берлина, главного сторонника Израиля в Европе.

Как сообщает Reuters, глава МИД ФРГ Йоханн Вадепфуль заявил, что Берлин не будет поставлять Израилю вооружения, которые могут быть использованы с нарушением гуманитарного права. Канцлер Фридрих Мерц также подверг израильские удары по Газе резкой критике, назвав их «необъяснимыми».

Это самая жесткая позиция ФРГ с начала израильского вторжения в Газу. До этого Германия, как и США, поддерживала Израиль несмотря на растущую международную изоляцию Тель-Авива. Теперь Берлин готов пересмотреть поставки вооружений — как Лондон, Париж и Оттава, которые пригрозили «конкретными действиями» кабинету Нетаньяху.

Мерц, находясь с визитом в Финляндии, заявил, что израильские удары по Газе больше не выглядят оправданными борьбой с ХАМАС. А Вадепфуль отметил, что Германия не должна позволять использовать свою историческую ответственность перед Израилем как оправдание «невыносимой» гуманитарной ситуации в Газе.

Изменение позиции также отражает сдвиг в общественном мнении: по данным опроса Civey, 51% немцев выступают против поставок оружия Израилю. Согласно исследованию Bertelsmann, только 36% немцев положительно оценивают Израиль, а особую ответственность перед еврейским государством признает лишь каждый четвертый.

Берлин пока не уточнил, какие меры может принять. Однако сигнал ясен: поддержка Израиля в Европе тает. На прошлой неделе ЕС и Британия заморозили переговоры о свободной торговле с Тель-Авивом, а Ирландия первой в Евросоюзе запретила импорт товаров из незаконных еврейских поселений. При этом в Брюсселе пригрозили ввести санкции против министров кабмина Израиля, если Тель-Авив не прекратит наносить удары по Газе и не ослабит блокаду сектора.



