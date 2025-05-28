Белорусское правительство сняло запрет на импорт сельхозпродукции, включая картофель, из «недружественных стран» Европы. Решение вступило в силу 27 мая и, как пояснили в Минске, является ответом на рост торговых пошлин Евросоюза на белорусские товары. Власти подчеркнули, что таким образом демонстрируют «открытость и миролюбие», а также продолжают безвизовый режим для граждан ЕС.

Отмена запрета произошла на фоне острого дефицита картофеля в Беларуси. Президент Александр Лукашенко признал проблему еще в начале мая, возложив вину на местных фермеров, которые, по его словам, продают весь урожай в Россию из-за более высоких цен. Он потребовал от правительства разобраться с ростом цен и создать резервы, но эти меры так и не сработали.

Проблему картофеля обсуждали и в России. На встрече с бизнесом помощник президента Максим Орешкин сообщил Владимиру Путину, что в Беларуси «картошка закончилась». Путин был удивлен этим фактом, так как ранее называл соседей «специалистами по картошке» и предлагал закупать ее в Минске. «Как закончился? — переспросил он. — Что это такое?»

Ситуация осложняется ростом цен на картофель и в России: за год оптовые цены выросли в 4,4 раза, а розничные — в 2,8 раза. Директор союза производителей овощей Алексей Красильников отметил в комментарии URA. RU, что рост цен связан с сокращением посевных площадей и огородов. В Минсельхозе РФ прогнозируют снижение цен только в июле, когда пойдет новый урожай и начнутся поставки из Узбекистана и Египта.

В ответ на дефицит Лукашенко в свою очередь также призвал белорусов активно сажать картофель у себя на огородах, чтобы избежать повторения продовольственного кризиса в следующем сезоне.