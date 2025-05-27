Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил, что российские спортивные команды, включая национальную хоккейную сборную, не примут участия в Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут в Италии, а решение связано с продолжающимися санкциями против России после начала войны в Украине.

Поводом для разъяснений МОК стали сообщения о переговорах Федерации хоккея России с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу возможного допуска сборной к турниру. В комитете заявили, что «группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», а IIHF обязалась следовать рекомендациям МОК от марта 2023 года.

В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение Олимпийской хартии. Поводом стало признание ОКР региональных структур на оккупированных украинских территориях, что МОК расценил как посягательство на территориальную целостность Украины.

Несмотря на это, отдельные российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в летней Олимпиаде-2024 в Париже, но исключительно в нейтральном статусе и при строгом отборе.

Reuters сообщает, что четверо российских фигуристов допущены к отборочным соревнованиям к Играм 2026 года, но они также будут выступать как нейтральные атлеты.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в апреле заявлял, что восстановление членства ОКР может произойти в течение двух-трех месяцев.

При этом латвийское издание Sportacentrs со ссылкой на источники утверждает, что участие российской команды в Играх 2026 года исключено окончательно.