ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Что Путин просит в обмен на мир?
Президент РФ готов заключить перемирие с Украиной при условии, что ни Киев, ни Тбилиси, ни Кишинев не получат членства в НАТО
Что Путин просит в обмен на мир?
Президент РФ Владимир Путин / Reuters
28 мая 2025 г.

Президент России Владимир Путин готов пойти на мир с Украиной — но на своих условиях. Как сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Москве, Кремль настаивает на письменных гарантиях от Запада о прекращении расширения НАТО на восток — это включает отказ от вступления Украины, Грузии и Молдавии. Кроме того, Москва требует нейтрального статуса для Киева, частичного снятия санкций и разблокировки замороженных российских активов.

Официального подтверждения этих сообщений из Кремля не было. Однако в целом они совпадают с тезисами Путина и МИД России о неприемлемости расширения НАТО на восток.

По данным Reuters, Путин передал свои условия Дональду Трампу во время двухчасового разговора на прошлой неделе. В ответ американский президент призвал к скорейшему прекращению огня, но обвинил Путина в «игре с огнем» и пригрозил новыми санкциями за эскалацию.

Согласно источникам издания, Россия также требует «защиты русскоязычного населения» в Украине. Неясно, что именно означает этот пункт. 

Если договоренность не будет достигнута, Кремль намерен «показать ценой новых военных побед, что завтра условия будут хуже», отметили источники.

В Киеве обвиняют Москву в затягивании переговоров. Президент Владимир Зеленский настаивает, что Россия не должна диктовать Украине ее внешнеполитический курс. НАТО, в свою очередь, отказывается от пересмотра политики «открытых дверей». Однако в кулуарах альянса, а также в администрации Трампа все больше дают понять, что Украину в НАТО брать не будут.

Несмотря на затяжной конфликт, Путин, по информации источников Reuters, укрепил позицию: он требует полного контроля над четырьмя украинскими регионами, включая Донбасс, Запорожье и Херсон. 

На этом фоне в Киеве растут опасения: если переговоры не продвинутся, то следующей целью станут Сумская и Харьковская области.


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