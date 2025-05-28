ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Украина наращивает производство оружия, будет ответ
Президент Украины анонсировал увеличение выпуска дронов, ракет и других вооружений — на фоне нового витка эскалации и беспрецедентных взаимных ударов между Москвой и Киевом
Зеленский: Украина наращивает производство оружия, будет ответ
/ AP
28 мая 2025 г.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью мобилизует промышленную базу для увеличения выпуска дронов, ракет и других систем вооружений. Об этом он сообщил вечером во вторник, комментируя крупнейшую атаку российских дронов с начала войны: с 24 по 26 мая Москва выпустила более 600 беспилотников и десятки ракет.

Вечером Зеленский провел совещание с главой Генштаба Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. «Речь шла о действиях, которые мы планируем для ответа на удары и угрозы России, в том числе об увеличении производства наших дронов и ракет», — сказал он. По его словам, сотни украинских компаний уже работают на оборону, и число этих предприятий будет расти.

Украина также готовится подписать новые соглашения с европейскими партнерами, чтобы привлечь инвестиции в производство беспилотных систем и дальнобойных ракет. Зеленский подчеркнул, что Киев должен «симметрично отвечать на все угрозы» и заставить Москву почувствовать последствия ее агрессии.

Параллельно администрация Дональда Трампа пытается продвигать переговоры с Россией, но 19 мая Владимир Путин снова отверг предложение о 30-дневном перемирии. Хотя Трамп пока не ввел новые санкции, 25 мая он намекнул, что они возможны: «Я всегда ладил с ним, но он пускает ракеты в города и убивает людей… Мне это совсем не нравится».

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