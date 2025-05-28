ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль устроил расстрел на раздаче гумпомощи
По данным властей Газы, армия Израиля атаковала центр раздачи помощи в буферной зоне Рафаха — трое убиты, десятки ранены, семеро пропали без вести
Израиль устроил расстрел на раздаче гумпомощи
/ AP
28 мая 2025 г.

Израильские военные застрелили трех палестинцев и ранили 46 во время раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге Газы, сообщили местные власти во вторник. Власти обвинили Израиль в «резне среди голодающих», подчеркнув, что инцидент произошел в буферной зоне, где еврейское государство ранее организовало пункты помощи. Судьба еще семи человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что армия Израиля открыла огонь по толпе палестинцев, которые окружили центр распределения помощи, поддерживаемый США. Власти Газы заявили, что «план израильских военных по доставке помощи полностью провалился».

Одновременно в Хан-Юнусе израильские удары унесли жизни двух палестинцев, сообщило агентство WAFA. Израильская авиация атаковала временное убежище для вынужденных переселенцев, в результате чего погибли два человека и были ранены еще несколько.

С 2 марта Израиль держит все контрольно-пропускные пункты Газы закрытыми для поставок еды и медикаментов, что усугубляет гуманитарный кризис в секторе. С октября 2023 года израильские удары по Газе унесли жизни более 54 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

Международный уголовный суд в ноябре выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Израиль также привлекается к делу о геноциде в Международном суде ООН за военные преступления против мирных жителей.

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