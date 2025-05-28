Россия столкнулась с самой масштабной атакой беспилотников за все время: силы ПВО за ночь уничтожили почти 300 украинских дронов в 14 регионах страны, включая Московскую область. Министерство обороны заявило, что за ночь было перехвачено 296 аппаратов — в ведомстве назвали это «массированным воздушным налетом».

Из-за атаки почти на восемь часов были приостановлены рейсы в трех крупных аэропортах столицы: Шереметьево, Внуково и Жуковском. Самолеты на протяжении всей ночи перенаправляли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

По данным властей, удар пришелся на центральные регионы РФ и отличался высокой интенсивностью.

В Брянской области, граничащей с Украиной, губернатор Александр Богомаз сообщил о 83 сбитых дронах. Пострадавших нет, однако один дом и несколько автомобилей получили повреждения от обломков.

В Калужской области сбили 15 дронов. Один из них рухнул на крышу жилого дома в Обнинске — никто не пострадал. Подобные атаки также зафиксированы в Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Владимирской, Ивановской и Тверской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 33 дрона были уничтожены на подлете к столице. На местах падения обломков работают оперативные службы. Жертв и разрушений не зафиксировано. В Московской области за ночь сбили 42 беспилотника, губернатор Андрей Воробьев отчитался, что пострадали три жилых дома в подмосковном Чехове. Обошлось без пострадавших.

За последнюю неделю Украина и Россия резко нарастили активность воздушных атак. В небе над российскими регионами с 20 по 27 мая сбили почти 2,3 тыс. беспилотников, из них более половины — 1,4 тыс. — уничтожены над регионами, не входящими в зону боевых действий.

Аналогичное число атак фиксируют и в Украине. По данным Киева, только с 24 по 26 мая российские войска запустили по украинской территории более 900 дронов и десятки ракет. Министерство обороны России утверждает, что удары по Украине были ответом на атаки, в которых погибли мирные жители.

Украина, в свою очередь, активизировала удары по российской территории, их цель — перегрузить системы ПВО, дестабилизировать инфраструктуру и сорвать работу аэропортов.

Украинская стратегия делает войну все более заметной для российских граждан — и все более опасной.



