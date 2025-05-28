ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Дроны обрушились на Россию
Над российскими регионами сбили почти 300 украинских дронов, московские аэропорты были закрыты всю ночь
Дроны обрушились на Россию
Последствия удара дронов по РФ / фото из соцсетей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева / Others
28 мая 2025 г.

Россия столкнулась с самой масштабной атакой беспилотников за все время: силы ПВО за ночь уничтожили почти 300 украинских дронов в 14 регионах страны, включая Московскую область. Министерство обороны заявило, что за ночь было перехвачено 296 аппаратов — в ведомстве назвали это «массированным воздушным налетом».

Из-за атаки почти на восемь часов были приостановлены рейсы в трех крупных аэропортах столицы: Шереметьево, Внуково и Жуковском. Самолеты на протяжении всей ночи перенаправляли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

По данным властей, удар пришелся на центральные регионы РФ и отличался высокой интенсивностью.

В Брянской области, граничащей с Украиной, губернатор Александр Богомаз сообщил о 83 сбитых дронах. Пострадавших нет, однако один дом и несколько автомобилей получили повреждения от обломков.

В Калужской области сбили 15 дронов. Один из них рухнул на крышу жилого дома в Обнинске — никто не пострадал. Подобные атаки также зафиксированы в Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Владимирской, Ивановской и Тверской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 33 дрона были уничтожены на подлете к столице. На местах падения обломков работают оперативные службы. Жертв и разрушений не зафиксировано. В Московской области за ночь сбили 42 беспилотника, губернатор Андрей Воробьев отчитался, что пострадали три жилых дома в подмосковном Чехове. Обошлось без пострадавших.

За последнюю неделю Украина и Россия резко нарастили активность воздушных атак. В небе над российскими регионами с 20 по 27 мая сбили почти 2,3 тыс. беспилотников, из них более половины — 1,4 тыс. — уничтожены над регионами, не входящими в зону боевых действий.

Аналогичное число атак фиксируют и в Украине. По данным Киева, только с 24 по 26 мая российские войска запустили по украинской территории более 900 дронов и десятки ракет. Министерство обороны России утверждает, что удары по Украине были ответом на атаки, в которых погибли мирные жители.

Украина, в свою очередь, активизировала удары по российской территории, их цель — перегрузить системы ПВО, дестабилизировать инфраструктуру и сорвать работу аэропортов.

Украинская стратегия делает войну все более заметной для российских граждан — и все более опасной.


Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us