Администрация Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить запись на собеседования по студенческим визам во всех американских посольствах. Одновременно Госдепартамент готовит расширение проверки социальных сетей заявителей.

Внутреннее сообщение, направленное в дипломатические представительства, подписано госсекретарем Марко Рубио. В нем говорится, что прием новых заявок замораживается «до получения дальнейших указаний». При этом собеседования, которые уже назначили, все же проведут.

Документ предупреждает: ужесточение контроля коснется как студенческих виз, так и программ обмена — это может «существенно повлиять» на работу консульств по всему миру. В сообщении также уточняется, что новые меры будут включать обязательную проверку страниц заявителей в соцсетях. СМИ допускают, что Госдеп может отказать в визе из-за пропалестинского контента.

Мера принята на фоне конфликта между Трампом и ведущими университетами США. Белый дом обвиняет вузы в «левом уклоне», в попустительстве антисемитизму и дискриминационных подходах к приему студентов. Особенно резкой критике подвергся Гарвард, который, по мнению администрации Трампа, стал эпицентром антиизраильских настроений.

На прошлой неделе Трамп попытался запретить университету принимать иностранных студентов и приглашать зарубежных ученых — однако федеральный суд временно заблокировал это решение. После этого президент распорядился разорвать все связи министерств и государственных органов с Гарвардом.

США традиционно требуют личного собеседования для получения студенческой визы, а иностранцы составляют значительную часть контингента многих университетов и приносят миллионы долларов в виде повышенной платы за обучение.

По данным CBS News, Белый дом также рассматривает возможность сократить финансирование Гарварда на $100 млн. В Госдепе заявляют, что меры якобы направлены на усиление нацбезопасности США. Однако университеты считают это атакой на свободу слова и академическую независимость.



