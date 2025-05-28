ПОЛИТИКА
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Студентам больше не попасть в США
Вашингтон временно заморозил выдачу студенческих виз
Студентам больше не попасть в США
Студенческий митинг в США / Reuters
28 мая 2025 г.

Администрация Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить запись на собеседования по студенческим визам во всех американских посольствах. Одновременно Госдепартамент готовит расширение проверки социальных сетей заявителей.

Внутреннее сообщение, направленное в дипломатические представительства, подписано госсекретарем Марко Рубио. В нем говорится, что прием новых заявок замораживается «до получения дальнейших указаний». При этом собеседования, которые уже назначили, все же проведут.

Документ предупреждает: ужесточение контроля коснется как студенческих виз, так и программ обмена — это может «существенно повлиять» на работу консульств по всему миру. В сообщении также уточняется, что новые меры будут включать обязательную проверку страниц заявителей в соцсетях. СМИ допускают, что Госдеп может отказать в визе из-за пропалестинского контента.

Мера принята на фоне конфликта между Трампом и ведущими университетами США. Белый дом обвиняет вузы в «левом уклоне», в попустительстве антисемитизму и дискриминационных подходах к приему студентов. Особенно резкой критике подвергся Гарвард, который, по мнению администрации Трампа, стал эпицентром антиизраильских настроений. 

На прошлой неделе Трамп попытался запретить университету принимать иностранных студентов и приглашать зарубежных ученых — однако федеральный суд временно заблокировал это решение. После этого президент распорядился разорвать все связи министерств и государственных органов с Гарвардом.

США традиционно требуют личного собеседования для получения студенческой визы, а иностранцы составляют значительную часть контингента многих университетов и приносят миллионы долларов в виде повышенной платы за обучение.

По данным CBS News, Белый дом также рассматривает возможность сократить финансирование Гарварда на $100 млн. В Госдепе заявляют, что меры якобы направлены на усиление нацбезопасности США. Однако университеты считают это атакой на свободу слова и академическую независимость.


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