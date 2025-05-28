Франция призвала европейских союзников — Великобританию, Бельгию и Нидерланды — совместно признать государство Палестина, пишет Politico. На фоне разрушений в Газе после месяцев израильских авиаударов и блокады президент Эммануэль Макрон настаивает на решительных дипломатических шагах перед конференцией ООН в июне.

Изначальный план предполагал такую схему: согласованное признание палестинского государства странами Европы и одновременное признание Израиля арабскими странами.

Однако израильское вторжение в Газу изменило расклад сил. Первоначальная цель конференции, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, уже недостижима — говорить о признании Израиля в текущих условиях невозможно. Несмотря на это, вопрос о признании Палестины остается актуальным, отмечает издание.

«Решение о создании двух государств никогда не было более актуальным и в то же время более шатким», — отметил неназванный французский дипломат в беседе с Politico.

Газета отмечает: многие арабские страны теперь настаивают не на символическом признании, а на введении санкций против Израиля. По словам европейского дипломата, «они требуют конкретных действий, а не просто заявлений».

Великобритания также готова сотрудничать с союзниками, чтобы признать палестинскую государственность. Если Париж и Лондон решатся на такой шаг, они станут первыми странами из G7, официально признавшими Палестину.

Израиль резко раскритиковал эти инициативы, обвинив Францию и Великобританию в том, что они тем самым якобы легитимизируют ХАМАС. Ожидается, что Израиль выступит против признания Палестины и на предстоящей конференции в июне.

На сегодняшний день более 140 стран в ООН уже признали Палестину, включая Испанию, Ирландию и Норвегию, присоединившиеся в прошлом году. Однако многие арабские и североафриканские государства продолжают отказываться признавать Израиль, что осложняет задачу ЕС.

Ранее Франция рассматривала признание Палестины как инструмент для возобновления мирного процесса. Но сейчас этот шаг скорее станет сигналом протеста против политики Израиля, считает бывший посол Франции в Тель-Авиве Мишель Дюкло. На прошлой неделе ЕС заморозил переговоры о свободной торговле с Израилем, аналогично поступили и власти Британии — все это стало сигналом о том, что Евросоюз готов пересмотреть отношения с Израилем.



