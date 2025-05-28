Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники пока официально не сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

«Я не слышал никаких официальных сигналов об изменениях», — отметил Зеленский 27 мая. — «Смогу точно ответить после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем».

Встреча с немецким лидером пройдет уже 28 мая — рано утром Зеленский прибыл в Берлин. В центре повестки — военная помощь со стороны ФРГ и усилия по достижению перемирия.

Заявление украинского лидера прозвучало после того, как двумя днями ранее Мерц объявил, что Германия, США, Великобритания и Франция отменили все ограничения на дальность применения поставляемого Киеву оружия. Выступая на оборонной конференции в Берлине, Мерц отметил: «Украина теперь может защищаться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России — ранее этого практически не происходило».

Ранее западные страны ограничивали использование своих вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Кремль незамедлительно отреагировал на заявление Мерца, назвав изменение политики «опасным» и «противоречащим усилиям по урегулированию».

Россия грозит Сумам

Тем временем растет напряженность на северной границе Украины. По словам Зеленского, Москва сосредоточила около 50 тыс. военнослужащих вблизи Сумской области, что может указывать на подготовку к новому наступлению. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может создать буферную зону для защиты приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей. Для этого российские войска могут вторгнуться на территорию Харьковской и Сумской областей Украины.

Зеленский заявил, что наиболее боеспособные силы России находятся сейчас в Курской области. «Они хотят создать буферную зону глубиной около 10 км и вытеснить наши войска с приграничных территорий», — отметил украинский лидер.

Ранее Киев удерживал позиции в этом районе, но в последние недели почти полностью утратила контроль. Российские силы, по сообщениям, захватили несколько приграничных деревень и продолжают медленное продвижение — это усиливает опасения Украины по поводу летнего наступления.



