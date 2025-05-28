ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украину холодно встретили в НАТО
На встрече альянса в США Украина больше не была главной темой — это задело Киев
Украину холодно встретили в НАТО
Флаг Украины и эмблема НАТО / Reuters
28 мая 2025 г.

На встрече Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне США продемонстрировали прохладное отношение к украинским представителям. Об этом сообщил глава украинской делегации Егор Чернев. По его словам, за последние три года подобное произошло впервые.

Хотя в повестке звучали упоминания об Украине, основное внимание организаторы сместили на 30-летие Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии. Это вызвало удивление даже среди европейских делегатов, отметил Чернев.

Он подчеркнул, что встреча с американцами «прошла не так тепло, как обычно», в отличие от европейцев, которые «абсолютно на нашей (украинцев) стороне». По словам чиновника, только благодаря поддержке европейских участников была принята жесткая финальная декларация, которая отвергла ультиматум Кремля о невозможности вступления Украины в НАТО.

Ранее Москва озвучила свои условия для завершения конфликта, одно из ключевых — отказ Киева от членства в НАТО, полная демилитаризация и признание территориальных реалий на земле, то есть перехода под российский контроль восточных украинских регионов, включая Крым. Киев эти требования отверг.

«Сессия все равно была успешной. С европейцами у нас полное взаимопонимание. А с американцами — продолжим работать», — заявил Чернев.

Ранее СМИ писали, что Белый дом готовит сокращенную версию итогового документа к саммиту НАТО в Гааге — возможно, без упоминания Украины. Также американская сторона якобы выступала против приглашения Владимира Зеленского на саммит, но госсекретарь США Марко Рубио это опроверг.

Президент Дональд Трамп еще в феврале подтвердил отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО: «Можете забыть о НАТО», — заявил он перед встречей с Владимиром Зеленским в конце февраля. Тем временем украинский лидер все еще требует от Запада гарантий безопасности и готовится к переговорам с европейскими лидерами. 


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