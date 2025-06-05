ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Глава государства поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и призвал к миру в Палестине и Украине
Президент Эрдоган поздравил мусульман с Курбан-байрамом / TRT Russian
2 часа назад

Турция прилагает все возможные усилия как для остановки геноцида в Палестине, так и для завершения войны между Россией и Украиной справедливым миром. Об этом в праздничном обращении по случаю Курбан-байрама заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства поздравил мусульман всего мира и затронул ключевые международные конфликты, а также подчеркнул роль Турции в их урегулировании.

Эрдоган особо отметил значение переговоров в Стамбуле, назвав их переломным моментом. «Встреча, состоявшаяся в понедельник 2 июня в Стамбуле, стала историческим шагом к завершению кровопролитной войны на нашем севере, вступающей в четвертый год», — сказал турецкий лидер.

Часть своего обращения президент посвятил ситуации в Палестине. «От имени моей страны и народа с уважением приветствую наших палестинских братьев, ведущих эпическую борьбу в Газе и на оккупированных территориях, демонстрирующих достойное сопротивление всем зверствам Израиля, и от всего сердца поздравляю их с Курбан-байрамом», — сказал он.

Эрдоган также выразил поддержку новой власти в Сирии: «С поддержкой всех братских государств региона мы полагаем, что Сирия обретет устойчивый мир и вернет себе былое величие».

«Еще раз поздравляю с праздником всех наших граждан и каждого единоверца в близких нам странах и в разных уголках мира», — подытожил Эрдоган.

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