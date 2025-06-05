Министерство цифрового развития РФ хочет запретить россиянам принимать звонки с иностранных сим-карт, сообщает Forbes. Ведомство подготовило новый пакет законодательных поправок для борьбы с телефонным мошенничеством.

Проект предусматривает автоматическую блокировку входящих звонков с иностранных сим-карт. Чтобы получать такие звонки, абоненты должны будут подать запрос своему оператору связи, уточняет издание.

Кроме того, операторы будут обязаны блокировать номера, включенные в специальный государственный реестр подозреваемых в мошенничестве. В случае, если номер не будет заблокирован и абонент понесет убытки, оператор должен будет возместить ущерб. Также предлагается предоставить государственным органам доступ к записям подозрительных разговоров.

Поправки вносятся в ряд федеральных законов, включая закон «О связи» и закон «О персональных данных». Минцифры разработало проект на основе предложений профильных ведомств и направило документ на межведомственное согласование.

Операторы будут обязаны маркировать все вызовы с иностранных номеров и при необходимости отключать подозрительные номера. Для этого будет создан централизованный реестр. По запросу министерства операторы должны будут предоставлять записи таких звонков.

Также министерство изменит правила регулирования персональных данных. На портале «Госуслуги» можно будет управлять согласием на обработку личной информации. Пользователи смогут просматривать, предоставлять или отзывать согласия. Новые правила разрешат сбор согласий только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Операторы сотовой связи, включая тройку крупнейших — «Билайн», «Мегафон» и МТС — уже выразили обеспокоенность новыми требованиями. По их мнению, ограничения затруднят международное общение и создадут проблемы для туристов, бизнеса и иностранных граждан. Эксперты рынка отмечают, что большая часть мошенничества уже осуществляется с российских номеров, а не с зарубежных.

Закон может вступить в силу 1 марта 2026 года. Рассмотрение документа в Госдуме ожидается в осеннюю сессию.



