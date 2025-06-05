Большинство граждан Германии поддерживают ужесточение контроля за экспортом вооружений в Израиль. Об этом сообщает ARD со ссылкой на результаты опроса 2-3 июня. Это отражает кардинальное изменение общественного мнения в ФРГ, которая долгое время считалась главной союзницей Израиля в Евросоюзе.

Согласно опросу, 73% жителей Германии высказались за ограничение поставок вооружений и контроль за тем, как Израиль их использует. Целых 30% выступают за полный запрет поставок оружия Тель-Авиву, учитывая, что Израиль задействует немецкое оружие для ударов по гражданскому населению Газы.

С 7 октября 2023 года, когда Израиль начал наступление на сектор, Германия оставалась одним из ключевых союзников Израиля и его вторым по величине (после США) поставщиком вооружений. По данным правительства ФРГ, опубликованным в ответ на парламентский запрос, в период до середины мая 2025 года Германия одобрила экспорт военного оборудования в Израиль на сумму €485 млн. В поставки входили огнестрельное оружие, боеприпасы, электронные системы, оборудование для военно-морских сил и бронированные автомобили.

Мерц отворачивается от Израиля?

Несмотря на то, что ни один иск, оспаривающий немецкий экспорт вооружений в Израиль, пока не увенчался успехом — в том числе дело, инициированное Никарагуа в Международном суде ООН, — позиция немецкого правительства начала меняться. На прошлой неделе канцлер Фридрих Мерц заявил, что недавние авиаудары Израиля по Газе больше не являются «оправданными или понятными».

Согласно данным ARD, 75% респондентов поддержали заявления Мерца, тогда как лишь 13% считают, что Германия должна безоговорочно поддерживать Израиль в текущем конфликте. Кроме того, 63% полагают, что военный ответ Израиля в Газе зашел слишком далеко (на 6 процентных пунктов больше по сравнению с августом), а 73% считают действия израильской армии необоснованными.

Отдельный опрос, проведенный институтом Insa, показал, что 58% немцев поддерживают временную приостановку поставок оружия в Израиль, 22% — выступают против, а 19% затруднились с ответом или отказались от участия.

Несмотря на рост внутренней критики, министр Вадефуль заявил 4 июня, что Германия все равно продолжит поддержку Израиля, включая поставки вооружений. В ходе заседания бундестага он напомнил, что все решения по экспорту оружия принимаются с учетом норм международного гуманитарного права. Однако он не стал уточнять, есть ли у Берлина доказательства, что Израиль не использует немецкое оружие для ударов по мирному населению Газы.