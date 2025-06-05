Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном сохраняются разногласия по вопросу обогащения урана. Об этом он рассказал в интервью ливанскому телеканалу Al Manar.

По его словам, переговоры проходят в обстановке взаимного уважения и при наличии серьезной воли к достижению договоренности. Ключевым спорным вопросом остается обогащение урана.

«Обогащение необходимо нам для медицинских и промышленных нужд. Производимые радиоактивные изотопы ежегодно помогают миллиону пациентов. Некоторые из наших ученых отдали за это жизни. Мы никогда не откажемся от своей мирной ядерной программы», — заявил Аракчи.

Он подтвердил, что предложение США по новой сделке изучается. Тегеран предоставит ответ в «подходящее время в соответствии с национальными интересами».

Аракчи подчеркнул, что дипломатическое окно все еще открыто. По его мнению, есть реальная возможность найти решение через переговоры.

США требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана на любом уровне. Ранее Вашингтон был готов смириться с низкоуровневым обогащением, но теперь занимает более жесткую позицию.

Иран, в свою очередь, настаивает на праве сохранять ядерную программу в мирных целях. В обмен Тегеран требует отмены санкций.

Переговоры проходят при посредничестве Омана. Уже состоялись пять раундов. Следующий пока не запланирован. США направили Ирану официальное предложение, которое Тегеран отверг. Иранская сторона готовит собственный вариант ответа.