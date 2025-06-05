ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Иран: окно для дипломатии еще открыто
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о разногласиях с США по ядерной программе, но отметил, что переговоры продолжаются и возможен компромисс
Иран: окно для дипломатии еще открыто
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи / Reuters
2 часа назад

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном сохраняются разногласия по вопросу обогащения урана. Об этом он рассказал в интервью ливанскому телеканалу Al Manar.

По его словам, переговоры проходят в обстановке взаимного уважения и при наличии серьезной воли к достижению договоренности. Ключевым спорным вопросом остается обогащение урана.

«Обогащение необходимо нам для медицинских и промышленных нужд. Производимые радиоактивные изотопы ежегодно помогают миллиону пациентов. Некоторые из наших ученых отдали за это жизни. Мы никогда не откажемся от своей мирной ядерной программы», — заявил Аракчи.

Он подтвердил, что предложение США по новой сделке изучается. Тегеран предоставит ответ в «подходящее время в соответствии с национальными интересами».

Аракчи подчеркнул, что дипломатическое окно все еще открыто. По его мнению, есть реальная возможность найти решение через переговоры.

США требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана на любом уровне. Ранее Вашингтон был готов смириться с низкоуровневым обогащением, но теперь занимает более жесткую позицию.

Иран, в свою очередь, настаивает на праве сохранять ядерную программу в мирных целях. В обмен Тегеран требует отмены санкций.

Переговоры проходят при посредничестве Омана. Уже состоялись пять раундов. Следующий пока не запланирован. США направили Ирану официальное предложение, которое Тегеран отверг. Иранская сторона готовит собственный вариант ответа.

Истории
Трампу «нравится» Си, но лидер Китая его избегает
Рубио задел болячку Китая
Израиль обвиняет Сирию в обстрелах
Пентагон впервые бойкотирует «Рамштайн»
Экс-президент Кыргызстана получил 11 лет
Турция готова принять саммит лидеров по Украине
США обнадежены встречей в Стамбуле
Южная Корея выбирает друга Китая
Орбан: сделаю все, чтобы Украины не было в ЕС
«Разочарованы, но не удивлены»
Премьер Нидерландов подал в отставку
Япония примет узбекских мигрантов
НАТО готовит восточный фланг к войне?
Россия обвинила Киев в «терактах»
Умереть от голода или погибнуть под обстрелами
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us