Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico заявила, что Евросоюз готов объединиться с США и ввести новые санкции против России, если президент Владимир Путин не согласится на мирные переговоры.

По ее словам, в фокусе нового, 18-го пакета санкций окажется российская энергетика.

«Мы хотим перекрыть источники финансирования России», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подтвердила, что Брюссель и Вашингтон обсуждают возможность одновременного введения санкций: «Мы обсудили, как можем ввести европейские и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров».

Фон дер Ляйен отдельно прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Линдси Грэма, с которым встретилась в понедельник. Она заявила, что довольна планами Конгресса США усилить давление на Москву.

Речь идет о двухпартийном законопроекте, предполагающем введение 500-процентных тарифов на товары из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы и продукцию.

Фон дер Ляйен отметила, что если США примут эти меры, тарифы могут стать частью общего санкционного давления. Позже пресс-секретарь главы Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что 500-процентные тарифы не войдут в 18-й пакет санкций ЕС, но подчеркнула, что у Брюсселя есть и другие механизмы.

«Идея заключается в том, чтобы координировать как можно больше. Санкции не могут быть идентичными», — пояснила Пиньо.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну в Украине. Также были введены персональные ограничения за использование химического оружия и действия, дестабилизирующие ситуацию в странах ЕС и у их партнеров.